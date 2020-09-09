Еще 15 российских детей вернутся из Сирии в Россию

Самолет, на борту которого находится 15 российских детей, направляется из Сирии в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В ночь на 9 сентября из САР на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях «Аль-Холь» и «Рош», рассказали в пресс-службе. Это второй рейс, который вывез детей из Дамаска, после введения ограничительных мер из-за коронавируса.

Первый вывоз был организован 18 августа. Тогда на родину вернулись 26 российских детей.

Документы по возвращению из Сирии в Россию готовы для 122 детей, уточнили в пресс-службе. Вылет за остальными организуют в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

— В Сирии могут находиться порядка 200 российских детей

— Доставленных из Сирии 26 российских детей передали родственникам