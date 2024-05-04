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В США заявили, что студенческие протесты в поддержку Палестины готовили много месяцев

WSJ: пропалестинские протесты студентов в США готовили опытные специалисты

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Mark Vancleave/AP

Студенческие протесты в поддержку Палестины возникли в университетах США на основе многомесячной подготовки, а также поддержки со стороны опытных активистов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Недавняя волна пропалестинских протестов в университетских городках вспыхнула внезапно и потрясла людей по всей стране. Но политическая тактика, лежащая в основе некоторых демонстраций, была результатом многомесячной подготовки, планирования и поощрения со стороны давних активистов и левых групп», - говорится в сообщении издания.

В частности, отмечает газета, в Колумбийском университете еще за несколько недель до того, как полиция разобрала лагеря в кампусе Нью-Йорка и разогнала демонстрантов, занимавших учебное здание, студенческие организаторы начали консультироваться с такими группами, как «Национальные студенты за справедливость в Палестине», а также ветеранами студенческих протестов и бывшими членами организации, выступавшей за права афроамериканцев, «Черные Пантеры».

Как пишет издание, организация «Национальные студенты за справедливость в Палестине» (NSJP) существует уже около двух десятилетий и имеет более 300 отделений по всей территории США, многие из которых помогли организовать студенческие лагеря и строительные работы.

2 мая сообщалось, что нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных акций в поддержку Палестины, которые проходят на территориях университетских кампусов.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.

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