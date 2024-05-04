Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 10 см за сутки до 789 см

close
100%
Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом снизился на 10 см за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты паводка.

По состоянию на 06:00 мск уровень воды составлял 789 см. Опасный показатель для реки на этой территории — 850 см.

По данным на 4 мая в регионе остаются подтопленными 591 жилой дом, 6 484 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков дорог.

1 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в результате половодья в регионе предварительно пострадало имущество более 13 тысяч человек.

До этого он сообщал о снижении интенсивности паводка на Тоболе ниже Кургана. По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Ранее пьяный курганец попытался добраться на дачу вплавь в паводок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами