Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился

Уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом снизился на 10 см за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты паводка.

По состоянию на 06:00 мск уровень воды составлял 789 см. Опасный показатель для реки на этой территории — 850 см.

По данным на 4 мая в регионе остаются подтопленными 591 жилой дом, 6 484 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков дорог.

1 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в результате половодья в регионе предварительно пострадало имущество более 13 тысяч человек.

До этого он сообщал о снижении интенсивности паводка на Тоболе ниже Кургана. По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Ранее пьяный курганец попытался добраться на дачу вплавь в паводок.