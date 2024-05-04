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«Просто назвал судью женщиной»: тренер «Енисея» Тихонов о своей дисквалификации

Тихонов о дисквалификации: наказали просто за то, что назвал судью женщиной

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на несколько матчей из-за критики арбитра Веры Опейкиной, отметив при этом, что его слова про судейства не были связаны с полом человека. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — заявил Тихонов.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу он получил пятиматчевую дисквалификацию (две игры условно).

После 29 туров «Енисей», набрав 40 очков, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (54 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков).

Ранее гендиректор «Енисея» раскритиковал дисквалификацию тренера.

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