Американский фигурист Малинин допустил, что исполнит пятерной прыжок

Американский фигурист Илья Малинин, в арсенале которого есть четверной аксель, признался, что думает о попытке исполнения прыжка в пять оборотов. Его слова приводит The Guardian.

«20—30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Теперь фигуристы с лёгкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. Я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок», — заявил Малинин.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить чисто четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире, хотя попытки (в том числе и на Олимпийских играх — 2022) совершал представитель Японии Юдзуру Ханю.

Второе место на мировом завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

Ранее в ФФККР заявили, что будут рады, если Малинин сменит спортивное гражданство.