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В ЕС рассказали, когда хотят передать проценты с активов РФ Киеву

Представитель ЕC Матернова: Киев к концу года может получить доходы с активов РФ

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Global Look Press

Представитель Евросоюза Катарина Матернова заявила, что ЕС собирается передать Украине доходы от замороженных российских активов в конце 2024 года. Об этом она сказала в Киеве, сообщает ТАСС.

«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты с замороженных активов РФ, то есть не саму сумму активов, а то, что эти деньги зарабатывают», — сказала Матернова.

По ее словам, эта сумма составляет около трех миллиардов евро.

До этого представители стран Евросоюза вряд ли смогут достигнуть соглашения об использовании доходов с активов РФ за рубежом к 8 мая, планировалось, что договоренность может быть достигнута ко встрече посланников ЕС, которая пройдет в этот день, однако разногласия по этому вопросу в Брюсселе еще сохраняются.

Отмечается, что в марте ЕС выдвинул предложение использовать 90% доходов от замороженных активов российского государства в Европе для покупки оружия для Украины. Большая часть этих средств принадлежит брюссельскому депозитарию ценных бумаг Euroclear.

Ранее директор от РФ в МВФ назвал заморозку активов РФ крупнейшей кражей за всю историю.

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