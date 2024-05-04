В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху

При выборе кулича на Пасху нужно учитывать его вес и размер, а также нужно обратить внимание на наличие у него трещин и срок хранения. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

Отмечается, что кулич не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также в ведомстве предостерегли от покупки подгоревших куличей, так как в них повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида.

При этом и верхушка, и корочка всего изделия должны быть целыми, не потрескавшимися. Продукт с трещинами приобретать не стоит, сообщили в Роскачестве.

Там также отметили, что у куличей с более натуральным составом срок хранения будет до 15 суток. Однако срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может составлять до 40 суток.

4 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил граждан России с наступающим в воскресенье, 5 мая, праздником светлой Пасхи.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что соблюдавшим пост людям рекомендуется не налегать на яйца на разговение на Пасху — лучше всего съесть одно-два яйца.

Также врач рассказал о рисках, которые несет в себе традиционное пасхальное угощение — людям с проблемами с желчным пузырем, заболеваниями печени и аллергией на куриный белок лучше воздержаться от обильного приема пищи.

Ранее стала известно о погоде в Москве на Пасху.