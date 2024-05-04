Стало известно, сколько россиян хотят работать за границей

Число желающих работать в других странах россиян резко снизилось, достигнув минимума за последнее два года. Об этом пишут »Известия», ссылаясь на данные платформы интернет-рекрутинга HeadHunter.

В публикации уточнили, что в первом квартале 2024 года этот показатель составил 0,04% при максимальном 0,12% (конец 2022 года). В числе причин в статье выделили ужесточение миграционной политики, сложности с трудоустройством за границей и проблемы с денежными переводами.

Доцент экономического факультета РУДН Алла Вавилина пояснила изданию, что во многих странах мигрантов готовы брать лишь на низкоквалифицированный труд. А в России, наоборот, отмечается рост производства и увеличивается занятость.

До этого стало известно, что бизнес-среде требования к кандидатам уже давно выходят за рамки только профессиональных навыков (hard skills). Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Осипова, независимый HR-эксперт, ментор HRD и СЕО, основатель онлайн-школы по управлению персоналом.

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