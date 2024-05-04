В Челябинске мужчина напал на подростка на остановке, юношу спас прохожий

В Челябинске задержан мужчина, который избил подростка на остановке и схватил мальчика за шею. Об этом сообщает Ura.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Челябинска, женщина рассказала, что ее 15-летний сын был избит на остановке общественного транспорта.

Мальчик ждал автобус, между ним и неизвестным мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник набросился на подростка, он несколько раз ударил школьника, повалил его на землю и схватил руками за шею. Пострадавшего спас прохожий.

Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался ранее судимый за кражи 43-летний челябинец. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего и причина конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре подростки избили местного жителя, мужчина сделал замечание подросткам, которые регулярно собираются на детской площадке, разъезжают на мопедах, курят и матерятся. Вечером того же дня группа молодых людей избила его возле дома на глазах у семьи.

Ранее москвич избил сына ложкой для обуви, переломал кости и попытался выдавить глаза.