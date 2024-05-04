Акустический детектор дронов «Малик» направили в зону спецоперации

Первые экземпляры многофункционального детектора дронов «Малик», способного засекать любые типы беспилотников по звуку и видео, отправлены для применения в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Талламхо».

В организации рассказали, что после модернизации изделий были проведены испытания детекторов семейства «Малик» при поддержке Российского университета спецназа «РУС» (г. Гудермес, Чеченская Республика). Отмечается, что тестирование происходило в условиях, приближенных к боевым.

Согласно сообщению «Талламхо», в ходе испытаний были установлены характеристики обновленной версии изделия. Так, дальность определения дрона «Мавик-3» камерой «Малик-1» достигла 330 метров. Кроме того, было установлено, что ночью высота, на которой прибор «Малик» засекает сверху дрон со сбросами, составляет 135 метров. В конструкторском бюро отметили, что этого достаточно, поскольку украинские дроны совершают сбросы с высоты от 80 до 100 метров.

О создании универсального детектора дронов «Малик» стало известно в марте.

В конце апреля Минобороны России сообщало, что на одном из тыловых полигонов в зоне специальной военной операции (СВО) было организовано предприятие по ускоренной разработке и поставке перспективных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.