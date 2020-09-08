Собянин: Москва должна избежать новых ограничительных мер в новом сезоне
Москва должна избежать введения ограничительных мер в осенне-зимний период даже при повышении заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
«Я считаю, что даже при повышении заболеваемости в осенне-зимний период мы должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничением экономики и передвижения по городу. При этом должны соблюдаться требования, которые установили врачи», — сказал он.
Одно из этих требований — соблюдение масочно-перчаточного режима в предприятиях торговли и на транспорте, подчеркнул Собянин.
Также мэр выразил надежду, что в декабре-январе начнется массовая вакцинация населения российской вакциной от коронавируса, что положит конец пандемии.
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