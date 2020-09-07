Захарова ответила на обвинения в адрес РФ по инциденту с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление она сделала на YouTube-канале «Соловьев Live».

Она выразила мнение, что создается ощущение о заранее подготовленном сценарии выступлений иностранных государств с обвинениями к России.

По ее словам, немецкая сторона не предоставила ответа на официальный запрос Генпрокуратуры, а также на множественные обращения медиков из Омска.

«Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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