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Сторонники отделения Каталонии от Испании могут потерять большинство в парламенте

Каталонские сепаратисты могут лишиться большинства в парламенте

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Susana Vera/Reuters

Сторонники независимости Каталонии могут не получить большинства мест в местном парламенте. Об этом сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, выступающая за отделение от Испании коалиция Junts per Catalunya во главе с экс-главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном претендует всего на 35 депутатских мандатов. В общей сложности, сторонники независимости смогут получить только 61 место при необходимых 68 в 135-местном парламенте для формирования кабинета министров.

Противники независимости из Социалистической партии по результатам выборов получат 42 мандата.

Таким образом, каталонские сепаратисты впервые за 10 лет потеряют большинство депутатских мест.

До этого сообщалось, что бывший глава автономного правительства Каталонии, лидер сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон, покинувший Испанию в 2017 году после незаконного референдума о суверенности области, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих парламентских выборах.

Ранее суд ЕС восстановил неприкосновенность экс-лидера Каталонии Пучдемона.

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