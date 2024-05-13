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Российские роботы-подавители беспилотников начали прикрывать эвакуационные группы в СВО

Роботы-подавители дронов начали прикрывать эвакуационные группы РФ в зоне СВО

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что роботы-подавители беспилотников начали прикрывать эвакуационные группы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Осломенко, разработка роботов необходима из-за наличия в местах боевых действий серых зон, в которые из-за дронов опасно отправлять группы для эвакуации раненых. Поэтому в будущем для защиты штурмовых групп от беспилотных летательных аппаратов планируется массово снабдить их специальными роботами на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон».

До этого в США заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оперативно выводят из строя высокоточное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое ей было предоставлено Западом.

6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания правительства предложил рассмотреть защиту РЭБом промышленных объектов и агропромышленных комплексов.

Ранее на Западе удивились необычной защите для российской военной техники.

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