Российские роботы-подавители беспилотников начали прикрывать эвакуационные группы в СВО

Гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что роботы-подавители беспилотников начали прикрывать эвакуационные группы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Осломенко, разработка роботов необходима из-за наличия в местах боевых действий серых зон, в которые из-за дронов опасно отправлять группы для эвакуации раненых. Поэтому в будущем для защиты штурмовых групп от беспилотных летательных аппаратов планируется массово снабдить их специальными роботами на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон».

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