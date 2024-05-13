Американский историк заявил, что России не нужна территория Украины

Россия не собирается захватить всю Украину, она создает буфер от НАТО. Об этом заявил историк Марк Эпископос, слова которого передает Berliner Zeitung.

Он отметил, что Запад повторяет лозунг «стратегии». Вместо того чтобы предложить реалистичный план Киеву, Запад просто повторяет лозунг про «не позволить России победить, иначе она расширит конфликт на НАТО». Он считает, что Россия не ищет конфликта с НАТО и вовсе не нацелена на захват и уничтожение всей Украины.

В Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее Зеленский назвал самые «жесткие» места боев.