Россиянам объяснили, как списать долги по микрозаймам по закону

Став обладателем микрозайма, вы рискуете заполучить массу макропроблем. О том, как не обнаружить себя в глубине долговой ямы в желании получить легкие и быстрые деньги, в чем заключается опасность краткосрочного кредитования и как избавить себя от микрокредитов законным путем, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор юридической компании «Юритех» Евгений Самсонюк.

«Перехватив лишь 10-20 тысяч «до зарплаты» и вспомнив об этом через пару месяцев, должники искренне удивляются итоговой сумме, требуемой кредитором. Все дело в том, что доход МФО складывается из трех частей — суммы основного долга, процентов за пользование кредитными средствами и пени в случае просрочки платежей. Но даже если вы сильно опоздали с выплатой, знайте, что, согласно закону, итоговая сумма вместе со штрафными начислениями не может превышать основной долг более чем в полтора раза», — объяснил он.

Юрист подчеркнул, что списать долги перед одной или несколькими МФО по закону полностью вряд ли удастся. Однако можно значительно облегчить кредитное бремя, воспользовавшись некоторыми способами.

«Пробуйте договориться с кредитной организацией. Работники МФО тоже люди, поэтому, если при возникновении финансовых сложностей вы проявите себя не как закоренелый неплательщик, а как гражданин в трудной жизненной ситуации, то существует большая вероятность, что вам пойдут навстречу, пересмотрев сроки и способы закрытия долга. Также используйте право пролонгации либо кредитных каникул. Шанс получить отсрочку по платежам велик, если вы, к примеру, заболели или внезапно потеряли работу. Главное — когда будете крепко стоять на ногах, не забудьте обговорить с МФО дальнейший порядок выплат», — рекомендовал эксперт.

По его словам, можно также запросить реструктуризацию. МФО может снизить процентную ставку, увеличить общий срок погашения долга, а также стопроцентно либо частично сбросить начисленные пени. Вид послабления можно выбрать в индивидуальном порядке, но нужно сознавать, что кредитная организация не занимается благотворительностью, поэтому придется предъявить все то, что может подтвердить вашу временную неплатежеспособность.

«Воспользуйтесь услугой рефинансирования. Возможность заменить один/несколько кредитов на новый на более выгодных условиях дают не только банки, но и МФО. Или обратитесь в суд. Не пугайтесь: это не конец света, а возможность защитить свои права в непростой ситуации — например, не позволить МФО начислить лишние проценты и штрафы или даже списать некоторую долю задолженности. Но помните, что заплатить по основному долгу все же придется», — добавил специалист.

Еще один способ — воспользоваться процедурой банкротства физлица.

«Это непросто, небыстро и малоприятно, однако эффективно с точки зрения списания долгов — в том числе, микрокредитов. Однако долги не снимают просто так: к примеру, вы потеряете часть личного имущества, которое пойдет «с молотка» в пользу ваших кредиторов, не сможете взять новый кредит либо совершить поездку за границу. Поэтому хорошо обдумайте решение и просчитайте варианты заранее. А чтобы в дальнейшем не становиться заложником подобных ситуаций, обзаведитесь полезной привычкой складывать часть денежных средств про запас. И уж точно не стоит брать новый микрозаем в счет погашения старого: вместо того, чтобы решить проблему, вы лишь рискуете нарастить кредиты, как снежный ком», — резюмировал юрист.

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