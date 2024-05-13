Два мощных взрыва произошли в Белгороде

В Белгороде раздалось два мощных взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию об инциденте также подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сразу после полуночи мэрия города предупредила о возможной атаке беспилотников, а около 01:00 по московскому времени объявила о ракетной угрозе. В течение ночи были слышны еще несколько взрывов, а около 01:50 два мощных взрыва прогремели в районе Харьковской горы.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде располагалось 40 квартир. До сих пор сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.