Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией непроходимым

close
100%
Павел Головкин/AP

Власти Польши выделят более $370 млн на укрепление заграждения, которое было возведено в 2022 году на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, слова которого передает TVN24.

По его словам, проект укрепления стены разрабатывает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета. Томчик считает, что укрепления заграждение «станет непроходимым», хотя изначально оно являлось временным решением.

11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала фортификационные работы на границе с Белоруссией.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется.

В апреле экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать минные заграждения на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами