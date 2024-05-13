Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Власти Польши выделят более $370 млн на укрепление заграждения, которое было возведено в 2022 году на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, слова которого передает TVN24.

По его словам, проект укрепления стены разрабатывает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета. Томчик считает, что укрепления заграждение «станет непроходимым», хотя изначально оно являлось временным решением.

11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала фортификационные работы на границе с Белоруссией.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется.

В апреле экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать минные заграждения на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира.