Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сунак высказал мнение, что следующие 5 лет станут одними из самых опасных в истории страны

Сунак заявил о ближайших 5 годах, как об одних из самых опасных в истории страны

close
100%
Frank Augstein/AP

По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории страны. Об этом, ссылаясь на планируемое на 13 мая выступление главы правительства в лондонском аналитическом центре Policy Exchange, сообщает газета Times.

Сунак считает, что в следующие пять лет произойдет больше изменений, чем за последние 30 лет. Глава правительства убежден, что ближайшие годы будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории Великобритании. По словам премьер-министра, «ось авторитарных государств», к которой относятся Иран, Китай, Северная Корея и Россия, бросает вызов странам Запада.

Глава правительства отметил, что Великобритания стоит на распутье, так как в течение следующих нескольких лет почти все аспекты британской жизни, от демократии до экономики и от социума до вопросов войны и мира, претерпят существенные изменения.

До этого сообщалось, что Сунак допустил поражение правящей консервативной партии на выборах в Британии.

Ранее сообщалось, что британские депутаты могут сместить Сунака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами