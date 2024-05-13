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В Липецкой области объявлена воздушная тревога

В Липецкой области введены режимы ракетной опасности и опасности БПЛА

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в сообщении.

Через несколько минут после этого на территории Становлянского округа Липецкой области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом также сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде располагалось 40 квартир. До сих пор сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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