Житель Приморского края задержан по подозрению в работе на военную разведку Украины. Об этом заявили в ФСБ России, передает РИА Новости.

«УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации», — сказал он.

13 мая американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что украинская атака на Белгород, в результате которой обрушился жилой дом, связана с полным безумием.

12 мая российские военные зашли в Волчанск после отступления нескольких подразделений Вооруженных сил Украины.

В этот же день в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее украинский генерал заявил о сложностях с обороной ВСУ из-за российских дронов.