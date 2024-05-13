Аналитик оценил главные качества Белоусова

Военный аналитик Игорь Коротченко утверждает, что бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого предложили на пост министра обороны, известен стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению сложных и актуальных задач. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, Белоусов является государственником с большим опытом практической работы.

Коротченко считает, что назначение экс-вице-премьера на должность руководителя Минобороны РФ является удачным, это решение будет полезным для деятельности ведомства в условиях противостояния с Западом.

Например, Белоусов сможет повысить эффективность использования финансовых ресурсов на оборону и оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону конфликта современного вооружения, рассуждает аналитик.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение, чтобы министерство обороны России возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для передовых идей и инноваций.

12 мая Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.

Ранее Путин назначил Сергея Шойгу на новую должность.