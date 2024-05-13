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Раскрыто, кто попадет в новый реестр должников

Адвокат Данилов: реестр должников по алиментам направлен на защиту детей

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов заявил, что появление реестра должников по алиментам направлено на защиту интересов детей и должно снизить количество долгов, а также помочь банкам и гражданам определять благонадежность контрагента или партнера. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Данилов подчеркнул, что сведения из реестра могут помочь банкам и работодателям. Также они пригодятся гражданам, которые ищут информацию о том, насколько благонадежен их партнер.

Адвокат добавил, что найти человека в реестре можно по его личным данным, а покинуть его — только в случае полной уплаты долга.

До этого стало известно, что в Государственной думе РФ во всех чтениях приняли закон о публикации личных данных неплательщиков алиментов в открытом реестре с целью повышения ответственности и стимулирования исполнения обязательств по долгам.

Некоторые юристы, опрошенные изданием «Коммерсантъ», поддержали эту инициативу, отметив, что публичное размещение информации о задолженностях поможет контролировать долги и предотвращать их скрытие от потенциальных работодателей, партнеров и других лиц.

Ранее россиянин заплатил 1 млн рублей долгов по алиментам в обмен на водительские права.

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