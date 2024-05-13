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США уничтожили БПЛА хуситов

Над Аденским заливом США ликвидировали беспилотник хуситов

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Вооруженные силы США уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший повстанцам-хуситам, в воздушном пространстве над Аденским заливом. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.

«12 мая 2024 года, около 3:30 по местному времени в Сане (соответствует московскому времени), в воздушном пространстве над Аденским заливом силы CENTCOM уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный хуситами с контролируемой ими территории в Йемене. Пострадавших нет», — гласит заявление.

По информации CENTCOM, БПЛА представлял прямую угрозу для американских военных кораблей, их союзников и торговых судов.

В контексте обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили о своем намерении наносить удары по судам, связанным с Израилем, в водах Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб до прекращения военных действий. С начала ноября прошлого года хуситы осуществили атаки на множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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Удары США по хуситам
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