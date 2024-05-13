В ВСУ рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале генштаба.

В публикации отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной, она динамично меняется. Также ведутся бои за город Волчанск.

В генштабе признали наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом и подчеркнули, что российская сторона обладает «тактическим успехом».

До этого стало известно, что российские военные зашли в Волчанск после отступления нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.