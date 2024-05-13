Россиян предупредили, на какие заболевания может указывать слабость по утрам

Слабость по утрам может указывать на разные заболевания, в том числе и эндокринные. Среди них — сахарный диабет, гипотиреоз и анемия, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова.

Она отметила, что частыми причинами усталости по утрам могут быть повышенный уровень сахара крови, заболевания щитовидной железы. Среди распространенных жалоб — сонливость в течение дня, снижение работоспособности, отсутствие бодрости, тонуса. Если перечисленные симптомы не проходят со временем, а только усиливаются, то следует обратиться к эндокринологу.

В частности, одним из заболеваний, которое может сопровождаться усталостью по утрам, является сахарный диабет (СД). Его разделяют на 1 и 2 тип.

«СД 1 типа страдают молодые пациенты (до 30 лет). СД 2 типа (приобретенный) болеют люди пожилого возраста. Частыми жалобами являются повышенная утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, сухость во рту, жажда, частое обильное мочеиспускание, запах ацетона изо рта, медленное заживление ран, снижение остроты зрения», — рассказала Машкова.

Другое эндокринное заболевание, которое сопровождается усталостью по утрам, — первичный гипотиреоз.

«Это заболевание щитовидной железы, обусловленное ее сниженной функцией из-за йодной недостаточности или вследствие аутоиммунного поражения щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит). Для заболевания характерны жалобы на апатию, общую слабость, снижение физической выносливости, отечность лица в области вокруг глаз (микседема), выпадение волос на голове и бровях, ломкость ногтей, нарушение менструального цикла, непереносимость низкой температуры», — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, слабость по утрам характерна для анемии. Ее частой причиной является недостаточность в организме железа, витамина В12, внутренне обильное кровотечение (язвенная болезнь желудка), почечная недостаточность.

«Пациентов могут беспокоить жалобы на общую усталость, головокружение, головные боли, снижение концентрации внимания, бледность кожи, плохая переносимость физической нагрузки (подъем по лестнице, прогулка), появление одышки. При дефиците витамина В12 может появиться парестезии (покалывание жжение) и онемение рук и ног, судороги в ногах», — сообщила эндокринолог.

В заключение она отметила, что при наличии длительных жалоб на повышенную усталость следует не затягивая обратиться к врачу-эндокринологу, который назначит необходимые обследования, а при необходимости — подберет соответствующее лечение.

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