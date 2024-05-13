Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отсутствие реакции Вашингтона на удары по жилым кварталам Белгорода говорит о его готовности делать все, чтобы снять ответственность за злодеяния с украинских властей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Антонов подчеркнул, что отсутствие даже намека на соболезнования со стороны американских официальных лиц на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному российскому городу весьма красноречиво. Оно свидетельствует о готовности США делать все, чтобы снять со своих «киевских марионеток» ответственность за их злодеяния.

Дипломат также отметил, что «независимые» американские СМИ не соизволили заметить около десятка атак ВСУ за сутки на Белгород.

Антонов назвал покрывательство террористов со стороны США «чудовищным и бесчеловечным».

До этого американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что украинская атака на Белгород, в результате которой обрушился жилой дом, связана с полным безумием.

Ранее Блинкен пообещал помощь Киеву в создании угрозы для Крыма.