Тело 15-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркнули, что спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов в Белгороде.

До этого папа Римский Франциск I выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода и осудил любые удары по гражданскому населению.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.