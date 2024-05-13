Шойгу оценил работу предыдущего кабмина

Члены предыдущего кабмина добились результата в тяжелейших условиях. Такое мнение выразил бывший министр обороны, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, который прошел 6 мая.

«Этап венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета. Ну, и, естественно, каждый в этой ситуации оценивает собственную работу за прошедший период. Поэтому то, что сказал Владимир Путин – это высокая оценка работы правительства, добились результатов в сложнейших и тяжелейших условиях», — сказал Шойгу.

12 мая Владимир Путин предложил назначить экс вице-премьера Андрея Белоусова главой российского министерства обороны.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Отмечалось, что новость о замене Шойгу на Белоусова заняла первые полосы иностранных СМИ.

Ранее решение Путина назначить главой Минобороны гражданского чиновника объяснили.