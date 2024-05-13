Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу оценил работу предыдущего кабмина

Шойгу: состав прежнего кабмина добился результата в тяжелейших условиях

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Члены предыдущего кабмина добились результата в тяжелейших условиях. Такое мнение выразил бывший министр обороны, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, который прошел 6 мая.

«Этап венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета. Ну, и, естественно, каждый в этой ситуации оценивает собственную работу за прошедший период. Поэтому то, что сказал Владимир Путин – это высокая оценка работы правительства, добились результатов в сложнейших и тяжелейших условиях», — сказал Шойгу.

12 мая Владимир Путин предложил назначить экс вице-премьера Андрея Белоусова главой российского министерства обороны.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Отмечалось, что новость о замене Шойгу на Белоусова заняла первые полосы иностранных СМИ.

Ранее решение Путина назначить главой Минобороны гражданского чиновника объяснили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами