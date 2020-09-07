Роспотребнадзор завершил проверку после госпитализации Навального

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по ситуации с госпитализацией блогера Алексея Навального после вылета из аэропорта Томска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления.

Отмечается, что материалы переданы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, откуда и был дан запрос.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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