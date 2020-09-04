В 30 регионах России остается напряженная ситуация с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уведомил, что в 30 российских регионах сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, но при этом там наблюдается и позитивная динамика. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в первую очередь ситуация с COVID-19 остается напряженной в северных регионах, где находятся вахтовые рабочие.

«Основная задача работодателей — обезопасить эти рабочие посёлки», — отметил Мурашко.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число случаев заражения превышает 26,4 млн. За все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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