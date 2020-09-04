Свыше 30 обращений из разных стран поступило в РФ насчет вакцины «Спутник V»

Свыше 30 обращений пришло в Россию насчет вакцины против коронавируса «Спутник V» из разных стран. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил в эфире программы «Вести» на канале «Россия-1».

По его словам, речь идет об обращениях по поставкам инъекций, о совместном производстве и изучении других вакцин.

«Поступили обращения из Индии, Кореи, стран ближнего зарубежья, Филиппин и ряда других. Поэтому интерес большой», — сказал Мурашко.

В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Более подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.

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