Delivery Club скроет номера клиентов после домогательства курьера
Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов для курьеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Сервис работает над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным.
Такое решение компания приняла после инцидента в Москве, когда курьер после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере «провести время вместе».
Жительница столицы пожаловалась, но сотрудник службы поддержки предложил ей промокод на 200 рублей в качестве извинений.
«Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен», — заверили в компании.
Там добавили, что сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения.
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