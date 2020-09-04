Delivery Club скроет номера клиентов после домогательства курьера

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов для курьеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис работает над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным.

Такое решение компания приняла после инцидента в Москве, когда курьер после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере «провести время вместе».

Жительница столицы пожаловалась, но сотрудник службы поддержки предложил ей промокод на 200 рублей в качестве извинений.

«Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен», — заверили в компании.

Там добавили, что сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения.

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