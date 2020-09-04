В Литве памятник советским воинам облили краской

В литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда неизвестные осквернили памятник советским войскам, облив его красной краской. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.

Об инциденте стало известно около 8.15 (совпадает с мск) в пятницу, 4 сентября.

Монумент расположен на местном кладбище. Отмечается, что вандалы написали на нем оскорбительные надписи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозят публичные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

По данным Sputnik, рядом с памятником находится братское захоронение с 920 красноармейцами.

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