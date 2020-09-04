Кремль не скрывает факты о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не скрывают факты о ситуации с Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Факты мы не скрываем, они всем хорошо известно. Мы о них рассказывали всем нашим партнерам, и нашим визави они прекрасно известны», — начал Песков.

По его словам, омские врачи предоставляли больше информации о здоровье больного, чем это в настоящее время делается немецкой стороной.

«Справедливости ради нужно обратить внимание, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и чаще информация о состоянии больного, нежели чем сейчас это делается из берлинской больницы. Это абсолютно голая констатация. Наши врачи вели себя гораздо более транспарентно».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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