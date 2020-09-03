В США за сутки выявлено почти 40 тысяч новых случаев COVID-19
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В США за минувшие сутки выявлено почти 39 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Жертвами болезни за последние 24 часа стали 1 056 человек.
С начала пандемии в стране зафиксировано 6 115 030 случаев COVID-19, всего от инфекции погибли 185 752 пациента. При этом выздоровели — 2 231 757.
Всего в мире число зараженных коронавирусом достигло 26 061 063, скончались 863 722 человек, вылечились от инфекции — 17 315 306.
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