В США за сутки выявлено почти 40 тысяч новых случаев COVID-19

В США за минувшие сутки выявлено почти 39 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Жертвами болезни за последние 24 часа стали 1 056 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 6 115 030 случаев COVID-19, всего от инфекции погибли 185 752 пациента. При этом выздоровели — 2 231 757.

Всего в мире число зараженных коронавирусом достигло 26 061 063, скончались 863 722 человек, вылечились от инфекции — 17 315 306.

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