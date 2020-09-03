Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности

Тайфун «Майсак» вызвал сильнейший за 50 лет ураган во Владивостоке, заявил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Порывы ветра во Владивостоке — до 40 м/с, на мысовых метеостанциях — до 43 м/с. Во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931 и в 1969 годах», — сказал Чулков.

Ранее власти Приморья объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Майсак». По прогнозам, основной удар стихии придется на южные и западные районы. Некоторые школы отменили занятия, движение по Русскому и Золотому мостам перекрыто. Без света остаются больше 43 тыс. человек.

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