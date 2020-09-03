В России выявлено 4 995 новых случев COVID-19

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 4 995, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 766 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 826 935.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 17 528. За минувшие сутки зафиксировано 114 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 009 995 случаев COVID-19.

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