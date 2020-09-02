Главный врач Канады посоветовала заниматься сексом в маске из-за COVID-19

Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм рекомендует надевать маску во время секса для защиты и минимизации риска заражения коронавирусом нового типа, передает Reuters.

Она отметила, что вероятность заразиться COVID-19 через сперму или влагалищную жидкость очень мала, но сексуальная активность с новыми партнерами повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, особенно при поцелуях или других тесных контактах.

По словам специалиста, во время секса нужно избегать поцелуев и положения, при котором партнер находится лицом к лицу. При этом необходимо носить маску, закрывающую рот и нос, а также следить за собой и своим партнером на предмет симптомов перед любой сексуальной активностью.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Секс в пандемию: канадцы одобрили дыры в стене

— В маске и без поцелуев: особенности секса в пандемию

— Снимали стресс: как пандемия изменила сексуальную жизнь