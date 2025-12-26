Размер шрифта
В ИК Петербурга осужденный напал на надзирателя из-за молитвенного коврика

В Петербурге заключенный уларил надзирателя из-за молитвенного коврика
Виталий Белоусов/РИА Новости

Заключенный стал фигурантом уголовного дела после конфликта с одним из сотрудников колонии в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.

У мужчины был при себе молитвенного коврик, который осужденные не могут хранить у себя по правилам. Когда младший инспектор группы надзора пытался забрать предмет, мужчина ударил оппонента кулаком в грудь.

В отношении заключенного возбудили уголовное дело, сам фигурант вину не признал. По совокупности приговоров его отправили в колонию строгого режима на шесть лет. К этому моменту он отбывал срок пять лет, который получил за другое преступление.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина является одним из участников банды Шамиля Басаева. В 2013-м году его приговорили к 14 годам лишения свободы.

До этого в Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который напал на медика в больнице. Когда на место прибыли полицейские, он ударил одного из них.

Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. На этот раз он получил четыре года лишения свободы.

Ранее в Самаре 15 арестантов приговорили за дебоши в колонии.

