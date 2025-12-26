Эксперт ВСУ назвал цель ударов России по железным дорогам

Эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш заявил в своем Telegram-канале, что Россия пытается отрезать железнодорожные пути между Украиной и Польшей.
Новость дополняется.
