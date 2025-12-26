Стало известно о планах по модернизации ядерной триады России

В госпрограмме вооружений уделяется особое внимание наращиванию возможностей сухопутных войск и модернизации ядерной триады. Об этом говористя в материалах, опубликованных на сайте Кремля.

Согласно документу, среди целей госпрограммы вооружения — системное переоснащение армии с учетом актуальных вызовов. Отмечается, что программа охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий. В материале также указывается, что особое внимание планируется уделить усилению возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, созданию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники.

24 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поручение президента России Владимира Путина по анализу обстановки в вопросе возможного проведения ядерного испытания выполняется.

По его словам, в этой ситуации нет никакой «чрезвычайщины», при этом МИД «находится в готовности к любым сценариям». Он добавил, что если США проведут ядерные испытания, то Россия будет отвечать зеркально. Замглавы МИД выразил уверенность, что позицию РФ «хорошо уловили и в Вашингтоне, и в других столицах».

Ранее сообщалось, что США готовы модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.