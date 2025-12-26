Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Подмосковье похоронили погибших при взрыве сотрудников ДПС

На Михневском кладбище похоронили сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подмосковье похоронили двух инспекторов ДПС, погибших при взрыве в Москве. Об этом сообщает портал 360.ru.

«Погибших при взрыве в Москве сотрудников полиции проводили в последний путь. Церемония прошла на Михневском кладбище. Их похоронили на Аллее Славы», — сообщает портал.

Проститься с офицерами приехали сотни коллег, руководство и ветераны ГУ МВД по Москве, а также родные и близкие.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на парковке у жилого дома близ здания ОМВД. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, подорвавший сотрудников ДПС, действовал по указанию мошенников. Он также погиб при взрыве.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Столичный СК возбудил уголовное дело.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что подрывником оказался 24-летний Павел Голубенко.

Ранее правоохранители задержали девушку, планировавшую взорвать авто с офицером.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509959_rnd_9",
    "video_id": "record::71c7b763-c1a1-42ba-99f9-c74161b704ee"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+