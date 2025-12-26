В Подмосковье похоронили погибших при взрыве сотрудников ДПС

На Михневском кладбище похоронили сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве

В Подмосковье похоронили двух инспекторов ДПС, погибших при взрыве в Москве. Об этом сообщает портал 360.ru.

«Погибших при взрыве в Москве сотрудников полиции проводили в последний путь. Церемония прошла на Михневском кладбище. Их похоронили на Аллее Славы», — сообщает портал.

Проститься с офицерами приехали сотни коллег, руководство и ветераны ГУ МВД по Москве, а также родные и близкие.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на парковке у жилого дома близ здания ОМВД. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, подорвавший сотрудников ДПС, действовал по указанию мошенников. Он также погиб при взрыве.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Столичный СК возбудил уголовное дело.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что подрывником оказался 24-летний Павел Голубенко.

Ранее правоохранители задержали девушку, планировавшую взорвать авто с офицером.