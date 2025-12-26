Размер шрифта
Путин рассказал о мерах по укреплению предприятий оборонно-промышленного комплекса

Путин: меры государственной поддержки позволили укрепить предприятия ОПК
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Материально техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России позволили укрепить меры государственной поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружения, сообщает РИА Новости.

«Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», — сказал российский лидер.

17 декабря Путин заявил, что российский ОПК производит необходимую продукцию в возрастающий объемах. Он отметил, что в состав Военно-морского флота России в 2025 году вошли новые подводные лодки и 19 наводных кораблей и судов.

2 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ нарастила объемы производства оборонной продукции за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что за последние четыре года Россия увеличила объемы производства оборонной продукции так, что страна может не только закрывать потребности своих Вооруженных сил в ходе СВО, но и работать на экспорт.

Ранее Путин рассказал, что помогает обеспечивать расходы на оборону.

