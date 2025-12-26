В Минобороны сообщили об уничтожении 24 БПЛА за четыре часа

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 24 БПЛА за четыре часа

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали данные аппараты в период с 13:00 до 17:00 мск. При этом 14 дронов сбили над территорией республики Крым, еще 10 беспилотников – над акваторией Черного моря.

26 декабря Минобороны России в недельной сводке сообщило о ликвидации семи крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow британского производства, 21 управляемой авиационной бомбы, восьми реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, одной дальнобойной управляемой ракеты «Нептун», четырех реактивных беспилотных аппаратов и 1 350 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре Украины.