Историк призвал Польшу избежать войны с Россией

Do Rzeczy: ни Россия, ни Польша не заинтересованы в войне

Сегодня ни Россия, ни Польша не заинтересованы в начале военного конфликта. Об этом изданию Do Rzeczy заявил польский историк и публицист Петр Зыхович.

«На мой взгляд, война не в интересах Польши — это очевидно. <...> Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны переступать, — это, конечно, вступление в войну. Это невыгодно и для России, и я считаю, что такой войны никогда не будет», — сказал эксперт.

Зыхович добавил, что Польше нужно сохранять осторожность, двигаясь по «лестнице эскалации». По его словам, сам факт отправки вооружений на Украину в некотором смысле бросает вызов России.

19 декабря издание Military Watch Magazine сообщило, что армия Польши получила новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) K9A1 Thunder («Гром») южнокорейского производства. Журналисты отметили, что Варшава получила только первую партию «нацеленных на Россию» гаубиц. Страна хочет приобрести еще 218 таких машин.

