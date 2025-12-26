В Петербурге выпустят коллекционные жетоны к открытию новых станций метро

В Петербурге выйдут коллекционные жетоны в честь «Путиловской» и «Юго-Западной»

В Санкт-Петербурге выпустят новые коллекционные жетоны, посвященные открытию станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская». Об этом сообщили на сайте петербургской подземки.

«Новые жетоны «Станция метрополитена — Юго-Западная» и «Станция метрополитена — Путиловская» можно будет приобрести с момента начала движения поездов с пассажирами по Линии 6», — говорится в сообщении.

В метро Санкт-Петербурга добавили, что жители города смогут приобрести жетоны без блистера в кассах станций «Юго-Западная» и «Путиловская». Сувенир в блистерах можно будет купить на всех станциях метро. Стоимость жетона в блистере составит 650 рублей.

9 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе до конца 2025 года откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро – «Юго-Западную» и «Путиловскую». По его словам, эти станции «практически готовы».

