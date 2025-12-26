В Приморье неизвестные обстреляли бездомную собаку из окна автомобиля и увезли

В Приморском крае неизвестные стрелял из машины по животному и скрылись, сообщили в полиции региона.
Инцидент произошел 25 декабря в Уссурийске. 46-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть, заявив что на улице Казачьей неизвестные выстрелили в собаку из движущегося автомобиля.
Когда собака упала на снег, они погрузили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Это попало на видео.
В настоящее время сотрудники полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемых. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
