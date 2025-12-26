Назван один из приоритетов Госпрограммы вооружения России

В Госпрограмме вооружения на 2027-2036 годы особое внимание уделено формированию универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочные материалы к совещанию по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы и развития ОПК.

«Отдельное внимание уделяется <...> формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники», — говорится в материалах.

26 декабря президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. В ходе мероприятия глава государства заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют в войска все необходимое вооружение и технику.

Также российский лидер заявил, что сегодня необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений. Путин добавил, что данные вопросы направлены на закрепление преимущества российского оружия и техники.

Ранее Путин отметил важность развития системы ПВО в рамках ОДКБ.