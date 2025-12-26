Размер шрифта
В России готовы утвердить госпрограмму вооружения до 2036 года

В России рассчитана и готова к утверждению госпрограмма вооружения до 2036 года
Су-57
В России рассчитаны и готовы к утверждению параметры государственной программы вооружения (ГПВ) на 2027–2036 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочные материалы к совещанию по госпрограмме вооружения, которое провел президент РФ Владимир Путин.

В них говорится, что одной из целей госпрограммы является системное переоснащение Вооруженных сил России с учетом актуальных вызовов. ГПВ охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий.

Также в материалах сказано, что в рамках госпрограммы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, в них отмечается, что одним из принципов построения ГВП является синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы.

2 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ нарастила объемы производства оборонной продукции за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что за последние четыре года Россия увеличила объемы производства оборонной продукции так, что страна может не только закрывать потребности своих Вооруженных сил в ходе СВО, но и работать на экспорт.

Ранее в США рассказали об «эволюции» российской армии.

